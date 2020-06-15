Колишній чемпіон світу Андре Ворд розповів, що з нетерпінням чекає майбутній бій українця із Лопесом. Він вважає Ломаченка ветераном професійного боксу.

Поєдинок у виконанні Ломаченка та Лопеса американець чекає найбільше, повідомляє Boxing News 24.

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Прогноз від Ворда

Ворд вагається дати прогноз на цей поєдинок.

Відбудеться зміна варти або ж ветеран, старий лев, впорається з атакою молодого бійця? Чи був бій організований занадто рано або зараз саме час? Я не можу дочекатися,

– заявив боксер. За його словами, Лопес усвідомлює важливість цього поєдинку та як багато означатиме для нього перемога. Він розуміє із яким серйозним суперником на нього чекає зустріч.

Бій Ломаченко – Лопес: головне

Поєдинок між Ломаченком і Лопесом мав відбутися 30 травня на арені Медісон-сквер-гарден у Нью-Йорку у США.

Через пандемію коронавірусу бій вимушено перенесли.

Обидва боксери виступають за те, щоб поєдинок відбувся з глядачами на трибунах.

Наразі ведуться перемовини з американською футбольною командою НФЛ "Лас-Вегас Рейдерс". Саме на арені цього клубу може відбутися бій.

Ймовірно, на кону двобою стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі. До цього Ломаченко здобув титули WBA, WBA, WBO.

Титул IBF все ще належить Лопесу.

Хто такий Андре Ворд

У 2004 році Андре став олімпійським чемпіоном. Також американець ставав чемпіон світу в другій середній та напівважкій вазі.

У 2011 за версією журналу "Ринг" був нагороджений званням "Боксер року". На любительському ринзі провів 119 боїв із яких 115 переміг та у чотирьох зазнав поразки.