"Це була б м'ясорубка": українська синхроністка розповіла, що зробила б з росіянами на змаганнях

Тріумфаторка чемпіонату світу-2022 з водних видів спорту Марта Фєдіна не уявляє, що б зробила, якби побачила допущених на змагання російських "колег по цеху". Українська синхроністка запевнив, що була б пекельна боротьба.

Війна застала у рідному Харкові

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну застало Марту Фєдіну у Харкові. За декілька днів дівчата повинні були виїжджати на тренувальний збір до Туреччини. Але "русскій мір" перевернув плани українських синхроністок з ніг на голову.

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24 лютого наші спортсменки, як і всі українці, прокинулись від звуків вибухів. Усі сподівались, що ці жахіття якнайшвидше закінчаться, але так не сталось.

Тоді тренер вказав синхроністкам збирати речі та негайно виїжджати у західний регіон України, звідки з Мукачево дівчата повинні були виїхати за кордон. Президент Федерації допоміг із виїздом синхроністкам. Попереду у дівчат був головний старт сезону – чемпіонат світу. Тому потрібно було виїжджати та готуватись до престижних змагань.

П'ять днів добирались із Харкова у Мукачево

Марта Фєдіна розповіла, що п'ять днів автомобілем їхали з Харкова та Мукачево. Після чого її батько повернувся у рідний Харків, де займається волонтерством.

Нещодавно у Харкові під приціл ворога потрапив один із басейнів у центрі міста. Багато українських синхроністок починали свою кар'єру якраз у цьому приміщенні.

Багаторазова призерка чемпіонату світу-2022 розповіла, що б зробила з російськими суперницями на змаганнях. Фєдіна додала, що розірвала усі контакти зі спортсменками з ворожої країни. Інколи Марта бачить, як росіянки беруть участь у якихось шоу. Вона впевнена, що саме там їх шлях, а не на міжнародних змаганнях.

Росіяни? Це була б м'ясорубка. Не уявляю, щоб зробила, якби побачила росіян на змаганнях. В соцмережах ми вже ніякі не друзі, ні слова їм не пишемо. Вони там в якихось шоу собі виступають, і я кажу: "Оце ваш шлях",

– сказав Фєдіна.

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