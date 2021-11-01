Це буде ще один блискучий бій, – Усик зізнається, що радий випробувати більш агресивного Джошуа
Джерело:Boxing247
Непереможний Олександр Усик прокоментував гучні заяви британця щодо більш жорсткого та активного боксування у майбутньому реванші. Українець наголосив, що наразі наполегливо тренується перед поєдинком.
"Це буде ще один блискучий бій"
Усик розповів, що йому не відомо хто буде тренувати Джошуа до майбутнього реваншу. Наразі це його не хвилює, він намагається покращити свої власні шанси на перемогу.
Я не впевнений, хто тренуватиме Джошуа для матчу-реваншу. Я бачив різні спекуляції на цю тему, але для нас немає значення, хто його тренує. Наша мета – бути готовими до всього, і я тренуюся, щоби покращити свої власні шанси, а не відштовхуватися від суперника,
– заявив українець.
Щодо заяв британця про небезпечний майбутній поєдинок, то Олександр зазначив, що такий бій буде йому тільки на радість.
"Ентоні також пообіцяв бути більш агресивним та небезпечним у матчі-реванші. Якщо це так, то чудово. Я буду радий випробувати цей бік Джошуа. Я впевнений, що це буде ще один блискучий бій", – додав Усик.
Усик – Джошуа: що відомо про майбутній бій
- У вересні Усик та Джошуа зустрілися у Лондоні. 12-раундовий бій завершився перемогою українця, він здобув перемогу одноголосним рішенням суддів.
- Британець вже активував опцію в контракті про реванш.
- Раніше команда Усика наголосила, що хоче провести бій в Україні на НСК "Олімпійський".
- Нещодавно Джошуа заявив, що про місце бою з Усиком краще запитувати його промоутерів.
- Проте він запевнив, що не проти зустрітися з Усиком в Україні.