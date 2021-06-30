Це буде протистояння стилів, – Ломаченко дав прогноз на бій Усик – Джошуа
Джерело:Sky Sports
Боксерський світ в очікуванні битви олімпійських чемпіонів 2012 року Олександра Усика та Ентоні Джошуа. Дворазовий олімпійський чемпіон Василь Ломаченко дав прогноз на поєдинок Усика з Джошуа.
Ломаченко: Вірю, що Усик може перемогти
Ломаченко заявив, що вірить в перемогу Усика в поєдинку з чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF. Втім, Василь впевнений, що Усика чекає важкий поєдинок.
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Звичайно, я вірю, що він може перемогти. У нього є дуже хороший шанс, але це точно буде нелегко, тому що Джошуа також знає, що він повинен робити в ринзі,
– заявив Ломаченко.
За словами Ломаченка, зустріч Усика та Джошуа – це протистояння боксерських стилів. На думку боксера, перевагою Усика є швидкість.
"Джошуа також знає бокс, у нього також був аматорський досвід. Це буде цікавий поєдинок, дуже цікавий. Олександр набагато швидший. Це буде протистояння стилів", – резюмував Ломаченко.
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Що відомо про бій Усик – Джошуа
- Едді Хірн, промоутер Джошуа, заявив, що бій відбудеться 25 вересня. Хоча WBO санкціонувала поєдинок, досі про зустріч не було оголошено офіційно.
- Швидше за все, Усик та Джошуа зустрінуться у Лондоні на стадіоні "Вемблі" або арені "Тоттенхема". Раніше команда Усика висловлювала бажання провести зустріч у Києві на НСК "Олімпійський".
- На кону бою Усик – Джошуа стоятимуть всі титули британця – WBA, WBO, IBF.
- Усик може стати чемпіоном світу у двох вагових категоріях і повторити досягнення Евандера Холіфілда та Девіда Хея. Обидва ставали чемпіонами світу у першій важкій та важкій вагах.