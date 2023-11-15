Воротар Бенфіки, який у серпні 2023 року перейшов із Шахтаря до португальського гранда, відзначився красивим вчинком. Він надіслав працівникам "гірників", з якими провів довгий шлях у структурі клубу, пам'ятні подарунки.

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Вдячність за роки праці

Персонал Шахтаря отримав футболки та годинники з ініціалами воротаря та словами “Hard work pays off” (Важка праця окупається – 24 Канал). Так 22-річний вихованець "гірників" віддячив усьому персоналу донецького клубу за їхню працю та допомогу протягом довгого періоду.

Зазначимо, що Анатолій перебував у структурі Шахтаря протягом 16 років. За першу команду він зіграв 94 матчі, у яких пропустив таку ж кількість голів та у 39 поєдинках залишав свої ворота "сухими".

Таким чином, Анатолій Трубін повторив красиві жести, які в минулому робили Ерлінг Голанд для персоналу Боруссії Дортмунд чи Садіо Мане після відходу з Ліверпуля.

Подібними вчинками також відзначалися й Ліонель Мессі після перемоги на ЧС-2022 та Кевін Де Брюйне після оформлення требла. Перший презентував усім членам збірної Аргентини iPhone 14 Pro, покриті 24-каратним золотом, а другий платинові iPhone 14 у небесно-блакитних кольорах.

Довідка. У сезоні-2023/2024 Анатолій Трубін зіграв за Бенфіку 12 матчів, у яких пропустив 11 голів. Наразі його команда є лідером чемпіонату Португалії.