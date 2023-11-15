Вратарь Бенфики, который в августе 2023 года перешел из Шахтера в португальский гранд, отличился красивым поступком. Он отправил работникам "горняков", с которыми провел долгий путь в структуре клуба, памятные подарки.

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Благодарность за годы труда

Персонал Шахтера получил футболки и часы с инициалами вратаря и словами "Hard work pays off" (Трудный труд окупается – 24 Канал ). Так 22-летний воспитанник "горняков" отблагодарил весь персонал донецкого клуба за их труд и помощь в течение длительного периода.

Отметим, что Анатолий находился в структуре Шахтера в течение 16 лет. За первую команду он сыграл 94 матча, в которых пропустил такое же количество голов и в 39 поединках оставлял свои ворота "сухими".

Таким образом, Анатолий Трубин повторил красивые жесты, которые в прошлом делали Эрлинг Холланд для персонала Боруссии Дортмунд или Садио Мане после ухода из Ливерпуля.

Подобными поступками также отмечались и Лионель Месси после победы на ЧМ-2022, и Кевин Де Брюйне после оформления требла. Первый презентовал всем членам сборной Аргентины iPhone 14 Pro, покрытые 24-каратным золотом, а второй платиновые iPhone 14 в небесно-голубых цветах.

Справка. В сезоне-2023/2024 Анатолий Трубин сыграл за Бенфику 12 матчей, в которых пропустил 11 голов. Сейчас его команда является лидером чемпионата Португалии.