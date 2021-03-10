Голкіпер Шахтаря Трубін – у топ-10 найбільш досвідчених гравців 2001 року народження

Джерело:CIES
Гра 19-річного голкіпера Шахтаря Анатолія Трубіна знову привернула до себе увагу футбольних експертів. Цього разу футболіст потрапив у рейтинг гравців 2001 року народження, які провели найбільшу кількість матчів за свої клуби з січня 2020 року.
Міжнародний центр спортивних досліджень CIES Football Observatory опублікував оновлений рейтинг. У першій десятці найкращих футболістів опинився й український голкіпер Шахтаря Анатолій Трубін.
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Розташувався 19-річний гравець на 8 місці. Йому вдалось випередити півзахисників Ліверпуля Кертіса Джонса та Мішеля Олісе з Редінга.
Очолив рейтинг лівий півзахисник англійського Арсенала Букайо Сака, відразу за його спиною перебуває правий півзахисник МЮ Мейсон Грінвуд. Трійку лідерів замкнув Бенуа Бадіашіле Мукінаї з французького Монако.
У цей список також увійшли по одному гравцю АЗ Алкмара (Нідерланди), Бешикташа (Туреччина), Брюгге (Бельгія) та Дербі Каунті (Англія).