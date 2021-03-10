Голкіпер Шахтаря Трубін – у топ-10 найбільш досвідчених гравців 2001 року народження

12:10

Гра 19-річного голкіпера Шахтаря Анатолія Трубіна знову привернула до себе увагу футбольних експертів. Цього разу футболіст потрапив у рейтинг гравців 2001 року народження, які провели найбільшу кількість матчів за свої клуби з січня 2020 року.