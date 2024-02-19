Переписав історію "орлів": Трубін став абсолютним рекордсменом Бенфіки – відео

У неділю, 18 лютого, відбулися матчі 22 туру чемпіонату Португалії з футболу. В одному з них Бенфіка на домашньому полі приймала Візелу.

Матч закінчився з розгромним рахунком 6:1. Український воротар Анатолій Трубін 25-й поєдинок поспіль провів у основному складі "орлів".

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Історичне досягнення Трубіна

Протягом матчу він зробив 5 сейвів, 23 доторки до м'яча та 15 з 16 точних передач. Одним із 5 порятунків став відбитий пенальті українцем від Самюеля Ессенде на 71-й хвилині зустрічі.

Це вже третій сейв з одинадцятиметрової позначки для Анатолія Трубіна в сезоні-2023/2024 за Бенфіку в чемпіонаті Португалії. Таким чином він установив історичний рекорд "орлів".

Раніше жодному воротарю Бенфіки не вдавалося відбити більше ніж два пенальті за одну кампанію. По 2 відбивали: Бенто (1982/1983), Енке (1999/2000), Едерсон (2016/2017) і Влаходімос (2021/2022).

Дивіться відео історичного відбиття Трубіним пенальті

Зазначимо, що всього в сезоні-2023/2024 Анатолій Трубін зіграв 31 матч за Бенфіку в усіх турнірах. Він пропустив 27 голів та 11 разів залишав свої ворота "сухими".