Потрібні космічні гроші, – Трубін назвав футболіста, якому буде складно покинути Шахтар

Анатолій Трубін успішно адаптовується у португальській Бенфіці. Колишній голкіпер Шахтаря розповів, кого хоче бачити наступним за кордоном зі складу "гірників".

Голкіпер "орлів" назвав прізвище футболіста донецького клубу, який наступним покине український футбол та піде на підвищення. Анатолій Трубін прокоментував можливий відхід Георгій Судакова із Шахтаря у майбутньому, якого ЗМІ активно сватають у Європу, а найбільше у туринський Ювентус.

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Трубін: Йому буде дуже важко піти з Шахтаря

Представники "старої синьйори" вже спостерігали наживо за поєдинками Георгія у Лізі чемпіонів та у складі збірної України. На думку Трубіна, Судакову буде дуже важко піти із українського гранда.

Анатолій впевнений, що "гірники" так легко не відпустять Георгія та захочуть заробити на своїй новій 10-ці, який мріє пограти у топ-лізі Європи.

Всі говорять, що Судаков. Але йому буде дуже важко піти з Шахтаря. Це, мабуть, потрібні якісь космічні гроші за нього. Шахтар просто так його не відпустить,

– сказав Трубін.

Воротар Бенфіки заявив, що Шахтар відпустить Судакова у той клуб, який зробить найкращу пропозицію "гірникам". Трубін припустив, що така команда може знайтись в Англії, але мова не йшла про Челсі, де грає Михайло Мудрик, та Евертон Віталія Миколенка, який просто не потягне у фінансовому плані трансфер Георгія.

Відзначимо, що Судаков продовжив контракт із Шахтарем до кінця червня 2028 року.

За першу команду "гірників" Георгій провів вже 74 матчі (12 голів та стільки ж результативних передач).

За даними Transfermarkt, вартість півзахисника оцінюють у 15 мільйонів євро, але донеччани точно захочуть виручити у декілька разів більше.

Нагадаємо, що Трубін перейшов у Бенфіку лише у серпні 2023-го, провівши за "орлів" вже 4 поєдинки (один "сухий").