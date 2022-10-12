Зашили, забинтували, майже як новенький, – Трубін показав наслідки зіткнення в грі з Реалом

Воротар донецького Шахтаря Анатолій Трубін отримав травму в матчі проти Реала в Лізі чемпіонів. Це сталося вже в компенсований час, і тоді "гірники" пропустили гол.

На п'ятій доданій хвилині до основного часу Реалу вдалося забити гол та зрівняти рахунок у матчі проти Шахтаря. Результативним ударом відзначився Антоніо Рюдігер.

Детальніше Як Шахтар пропустив гол на 90+5 хвилині та втратив перемогу над Реалом в Лізі чемпіонів: відео

Саме в цьому епізоді Трубін дещо запізнився із виходом з воріт. У підсумку голкіпер влетів в Рюдігера. І обоє гравців після зіткнення впали на газон, отримавши ушкодження.

У Рюдігера було розсічення на лобі. Кров залила його обличчя та футболку, тож гравця одразу вивели за межі поля, де йому і надали необхідну медичну допомогу. Згодом йому наклали одразу 20 швів на місці розсічення.

Трубін теж отримав травму. Але медики обмотали його голову на полі, тож він продовжив гру – декілька хвилин до фінального свистка.

На наступний день після матчу Трубін показав наслідки зіткнення з Рюдігером. У футболіста гематома над правим оком, а на голові – перев'язка.

"Дякую усім, хто написав "Як ти?", "Як самопочуття?" і подібні питання. Одразу скажу, що почуваюсь добре. Зашили, забинтували. Майже як новенький", – підписав фото Трубін.



Анатолій Трубін після зіткнення в матчі / Фото instagram.com/anatoliytrubin81

Голкіпер подякував усім, хто підтримував команду – як на стадіоні, так і біля екранів своїх телевізорів.

"Дякую усім, хто зараз працює на нашу спільну головну перемогу – перемогу нашої країни. ЗСУ, волонтери, усі-усі люди, які стоять, тримаються, донатять та ніколи не здаються, бо українці! Ми обов'язково переможемо", – наголосив Трубін.