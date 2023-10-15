"Одна команда, одна нація": герой матчу проти Північної Македонії прокоментував перемогу – відео

У суботу, 14 жовтня, збірна України з футболу провела свій шостий матч у відборі до Євро-2024. У Празі на домашньому стадіоні місцевої Спарти "синьо-жовті" зустрічалися з прямим конкурентом за вихід на континентальну першість.

Підопічні Сергія Реброва здобули перемогу над Північною Македонією з рахунком 2:0. Протягом матчу вболівальники "синьо-жовтих" традиційно обирали "Лева матчу", за результатами голосування, ним став голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін, який декілька разів по-справжньому врятував команду від пропущених м'ячів.

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Уболівальники були неймовірними

Один із головних героїв матчу у своїх соцмережах прокоментував надзвичайно важливу перемогу в рамках кваліфікації на Євро-2024. Він подякував усім за підтримку та окремо відзначив фантастичну атмосферу на трибунах.

Дуже важлива перемога для всієї України. Показали, що ми одна команда, одна нація! Кожен в збірній виклався на максимум. Кожен гравець долучився до такого результату. Кожен вболівальник ділився з нами потужною енергією підтримки. Ви просто космос. Всім дякую за цей вечір!

– написав Трубін.

Дивіться відео з надважливими сейвами Трубіна в матчі

Зазначимо, що збірній Україні залишилося провести 2 матчі у кваліфікації до Євро-2024. 17 жовтня підопічні Реброва зіграють з Мальтою, а 20 листопада проти італійців, де й буде вирішуватися, яка з команд зіграє на чемпіонаті Європи.

. Усього 22-річний воротар зіграв 8 матчів за збірну України. У них він пропустив 12 голів, а поєдинок проти Північної Македонії став другим, де він зміг зберегти свої ворота "сухими".