Наразі "синьо-жовті" розпочали підготовку до турніру. У четвер, 30 травня, підопічні Сергія Реброва провели перше тренування у Німеччині.

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Трубін готовий боротися за місце у старті збірної України

Одним з цікавих питань для уболівальників залишається воротарська позиція в команді. Протягом тривалого часу основним голкіпером був Анатолій Трубін, проте в сезоні-2023/2024 чудову форму набрав Андрій Лунін і саме він захищав ворота збірної у вирішальних матчах плей-оф.

Воротар Бенфіки прокоментував прогрес свого колеги з Реала й окремо виділив його гру з Манчестер Сіті у післяматчевій серії пенальті:

Прогрес Луніна – це топ. Він молодець. Я іноді слідкую за матчами Реала. Особливо в Лізі чемпіонів – він молодець. І цей пенальті по центру…залишитися у центрі – це таке рішення, яке не завжди є в голові. Лунін витримав цей тиск і показує, що він класний воротар.

Також Трубін прокоментував конкуренцію за місце у старті. Він заявив, що збирається боротися за ігрові хвилини в національній збірній, проте в будь-якому випадку поважатиме рішення тренерського штабу.

Конкуренція за статус основного продовжується. Це вибір головного тренера, я його поважаю. Ми бачимо, що це (вибір Луніна у матчах плей-оф – 24 Канал) був хорошим вибором, бо збірна вийшла на Євро. Я ж можу лише тренуватися, грати та показувати себе. Будуть матчі до Євро, і тільки там я можу щось робити. Хто буде кращим на думку тренера, той і зіграє. Потрібно працювати,

– сказав Анатолій.

Зазначимо, що на чемпіонаті Європи збірна України зіграє у групі E. Стартовий матч "синьо-жовті" проведуть 17 червня о 16:00 з Румунією. Також у нашому квартеті зіграють Словаччина та Бельгія.

Довідка. Євро-2024 триватиме з 14 червня по 14 липня. Чинним чемпіоном континенту є збірна Італії.

Нагадаємо, що перед цим Україна проведе ще три товариські матчі. Перший з них відбудеться вже 3 червня о 21:45 з Німеччиною.