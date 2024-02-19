Трубін отримав картину після перемоги Бенфіки: українець віддячив фану ігровою футболкою – відео

У неділю, 18 лютого, Бенфіка приймала Візелу у рамках 22-го туру португальської Прімейра-Ліги. "Орли" без проблем розгромили суперника в українському дербі.

Анатолій Трубін вже традиційно вийшов у стартовому складі Бенфіки. У складі Візели на полі з'явився фланговий захисник Орест Лебеденко.

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Трубін отримав приємний подарунок

Якщо Лебеденко не відзначився у матчі, то Трубін пережив увесь спектр емоцій на футбольному полі. Анатолій невдало вибив м'яч та "привіз" гол у власні ворота, але вже потім реабілітувався, відбивши пенальті.

Поєдинок закінчився домашньою розгромною перемогою "орлів" 6:1.

Для 22-річного Трубіна цей матч став 31 у поточному сезоні-2023/2024, у яких він пропустив 27 голів та відіграв 11 поєдинків на нуль. Анатолій впевнено виглядає у воротах Бенфіки.

Після переможного матчу на українського голкіпера чекав приємний сюрприз на паркінгу. Один із уболівальників подарував Трубіну спеціальну картину із зображеннями самого Анатолія. Було видно, що подарунок неабияк здивував українця, який теж віддячив фанату за презент.

Трубін подарував уболівальнику свою ігрову футболку. На останок вони зробили спільну світлину, але не обійшлось без ситуації, яка нещодавно була під час інтерв'ю іншого українського воротаря Реала Андрія Луніна. Тоді журналістка була змушена стати на стілець, аби бути хоча б на рівні із українцем "вершкових".

Так само й зробив уболівальник Бенфіки, який став на стілець, аби зробити фото з Трубіним.

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Відзначимо, що у Трубіна є чинний контракт із Бенфікою до кінця червня 2028-го року. "Орли" із українцем йдуть лідерами у португальській першості, набравши 55 балів у 22-х турах.

Вже 22 лютого Бенфіка проведе матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи проти французької Тулузи (на виїзді). Перша зустріч закінчилась перемогою "орлів" 1:2.