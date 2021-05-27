В команду увійшли Олександр Зінченко з Манчестер Сіті (25 мільйонів євро), вінгер Динамо Віктор Циганков (25 млн) і воротар Шахтаря Анатолій Трубін (8 млн).

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Найбільше у збірній гравців Нідерландів – шість. Також в команду увійшли двоє представників Австрії – захисник Баварії Давід Алаба (55 млн) і хавбек Лейпцига Марсель Забітцер (42 млн).

Без Маліновського

Зазначимо, що в символічну збірну не потрапив найдорожчий футболіст України Руслан Маліновський з Аталанти, якого Transfermarkt оцінює в 30 мільйонів.