В команду вошли Александр Зинченко с Манчестер Сити (25 миллионов евро), вингер Динамо Виктор Цыганков (25 млн) и вратарь Шахтера Анатолий Трубин (8 млн).

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Больше всего в сборной игроков Нидерландов – шесть. Также в команду вошли два представителя Австрии – защитник Баварии Давид Алаба (55 млн) и хавбек Лейпцига Марсель Забитцер (42 млн).

Без Малиновского

Отметим, что в символическую сборную не попал самый дорогой футболист Украины Руслан Малиновский с Аталанты, которого Transfermarkt оценивает в 30 млн.