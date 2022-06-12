Троє футболістів повернулися до загальної групи збірної України перед матчем з Ірландією
Джерело:УАФ
У неділю, 12 червня, національна команда України провела ранкове тренування на міському стадіоні "Відзев Лодзь". Перед поєдинком проти Ірландії головний наставник Олександр Петраков отримав хороші новини.
"Синьо-жовті" готуються до матчу проти Ірландії
Міський стадіон "Відзев Лодзь" є пам'ятним для наставника "синьо-жовтих". Три роки тому юнацька збірна U-20, яку очолював тоді Петраков, здобула титул чемпіона світу.
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Андрій Пятов, який зіграв останній матч в кар'єрі за національну команду, покинув розташування збірної України. Відтак на гру з ірландцями готуються два голкіпери – Дмитро Різник та Андрій Лунін.
"Синьо-жовті" готуються до матчу проти Ірландії / Фото УАФ
Олександр Петраков привітав та подарував футболки двом іменинникам – тренеру з фізпідготовки Івану Баштовому та гравцеві Олександру Сироті, який уже одужав і повернувся до загальної групи.
Тренування збірної України / Фото УАФ
Окрім Сироти, повернувся до загальної групи й Андрій Ярмоленко, який напередодні нездужав. Уже друге тренування поспіль працює з командою й Едуард Соболь, який також подолав хворобливий стан.
Шлях збірної України у Лізі націй-2022/2023
- Збірна України посідає перше місце в першій групі, де також грає Шотландія. У активі національної команди 6 очок.
- У стартовому поєдинку "синьо-жовті" обіграли Ірландію. Єдиний м'яч забив Віктор Циганков.
- Другий матч проти Вірменії закінчився тріумфом українців. Національна команда обіграла опонентів з рахунком 3:0. У другому таймі Руслан Маліновський Відкрив рахунок, Олександр Караваєв подвоїв перевагу "синьо-жовтих", Віталій Миколенко забив перший гол у футболці збірної наприкінці матчу.
- У наступному матчі українські футболісти зіграють проти Ірландії. Гра відбудеться 14 червня.