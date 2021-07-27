Говорити про дискваліфікацію рано

Юлія Єлістратова через підозри у вживанні заборонених препаратів не змогла виступити на ОІ-2020 у Токіо.

Що трапилося Українку Єлістратову відсторонили від змагань на Олімпіаді: є підозра на допінг

Зараз не можна говорити про дискваліфікацію. Єлістратова тимчасово відсторонена від змагань Олімпіаді на час розслідування. Поки що жодного забороненого препарату в її організмі не виявлено. Було виявлено тільки зміна структури клітин. А це може бути викликано лікарськими препаратами або іншими факторами,

– сказав Коробенко.

"Ми чекаємо офіційну інформацію, Юля співпрацює зі слідством. За день до змагань ми просили, щоб Єлістратову допустили до Олімпіади, але нам не дозволили", – підсумував він.

Також раніше чоловік Юлії Володимир Турбаєвський заявив, що перед тим, як Юля здала допінг-тест, їй зробили щеплення від COVID-19. Чоловік припускає, що вакцина могла дати хибнопозитивний результат.

Єлістратова мала стартувати на Іграх у Токіо 27 липня. Спортсменка ще може оскаржити результат тесту, але на Олімпіаді точно не виступить.