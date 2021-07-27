За 4 дні до позитивної проби Юлі зробили щеплення від COVID-19

Чоловік Єлістратової розповів, що для них стало шоком відсторонення тріатлоністки. Він підтвердив, що Юлія отримала позитивний результат на допінг.

Дізнайтесь більше Українку Єлістратову відсторонили від змагань на Олімпіаді: є підозра на допінг

"Для нас це шок. Ми самі не можемо зрозуміти, як так вийшло. Юля стільки років вже в пулі, постійно здає проби, в тому числі і на паспорт крові. І раптом така звістка. Юля готувалася до старту на Олімпіаді 28 липня, а 26-го ввечері їй прийшов лист про позитивну пробу. Зараз вона ще в Токіо", – сказав Турбаєвський.

Чоловік спортсменки переконує, що Юлія не вживала допінг. Як підтвердження він говорить, що для цього банально не було часу.

Юля в той період робила п'ять стартів поспіль, пробу взяли на четвертому. Навіть якби ми зійшли з розуму і раптом захотіли використовувати ЕПО, це не було коли б зробити – суцільні змагання. Ти або здаєш змагальний контроль, або до тебе приїжджають додому,

– зазначив чоловік Єлістратової.

За інформацією ЗМІ, причиною відсторонення Єлістратової є допінг – еритропоетин (EPO).

Турбаєвський заявив, що перед тим, як Юля здала допінг-тест, їй зробили щеплення від COVID-19. Чоловік припускає, що вакцина могла дати хибнопозитивний результат.

"ЕПО – це завжди ін'єкція. Але за чотири дні до тієї проби Юлі зробили щеплення від коронавірусу. Я не знаю, можливо, вона дала хибнопозитивний результат? І що з ще однією пробою, яку брали через два дні після першої? Якщо знайшли ЕПО тоді, по ідеї повинні були знайти і вдруге, він же не міг нікуди дітися. Загалом, поки питань дуже багато. І відповідей на них у нас поки немає", – резюмував Турбаєвський.

Єлістратова мала стартувати на Іграх у Токіо 27 липня. Спортсменка ще може оскаржити результат тесту, але на Олімпіаді точно не виступить.