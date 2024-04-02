Лунін найкращий у Ла Лізі, але не зможе отримати престижну нагороду: в чому причина

Сезон-2023/2024 став проривним у кар'єрі Андрія Луніна. Він вперше отримав справжній шанс бути основним у мадридському Реалі та скористався ним на 100 відсотків, попри початкову недовіру від Карло Анчелотті.

Спочатку серйозну травму отримав Тібо Куртуа, тож українець боровся за місце у старті з орендованим у Челсі Кепою Аррісабалагою, який на початку кампанії був основним, хоча й не переконливішим за Андрія Луніна. Але в листопаді він також зазнав пошкодження і поступився місцем у воротах голкіперу збірної України, який вже не дав шансів своєму конкуренту після відновлення.

Читайте також Тренер Реала попросив Луніна зробити помилку в матчі з Атлетіком: цікаве рішення від Анчелотті

Нерішучість Анчелотті позбавила шансу на нагороду

Наразі Андрій Лунін має серію з 12 поспіль матчів в основі "королівського клубу" та демонструє чудову статистику. Він пропускає найменше голів у середньому за поєдинок у чемпіонаті Іспанії, проте не претендує на престижну воротарську нагороду "Трофей Самори", яку щорічно вручає газета Marca.

У нинішньому сезоні українець провів у Ла Лізі 18 матчів, пропускаючи в середньому 0.61 гола за гру. Це найкращий показник серед усіх воротарів чемпіонату Іспанії, які провели хоча б 2 поєдинки. Попри це, Андрій Лунін не зможе за підсумками сезону виграти нагороду, яка присуджується воротарю з найменшим показником пропущених м'ячів у середньому за гру.

Щоб виграти "Трофей Самори", треба провести за сезон мінімум 28 матчів. До кінця ж кампанії залишилося 8 турів, а це означає, що потенційно Лунін може зіграти 26 поєдинків, чого не вистачить, щоб бути претендентом на першу в кар'єрі нагороду найкращому воротарю чемпіонату Іспанії.

Зазначимо, що за підсумками 30 зіграних турів фаворитом на "Трофей Самори" є воротар Атлетіка Унаї Сімон. Він уже відіграв 29 поєдинків, пропустивши в них 0.9 голи за матч, що є значно скромнішим показником, ніж в українця.

. Чинним володарем нагороди є воротар Барселони Марк-Андре тер Штеген. За останні ж 16 років "Трофей Самори" вигравав голкіпер Реала тільки одного разу (Тібо Куртуа у сезоні-2019/2020).

Попри це, футболіст збірної України все ж таки може стати переможцем щорічного нагородження від газети Marca. Наразі Артем Довбик лідирує у гонці бомбардирів Ла Ліги та претендує на нагороду "Трофео Пічічі", яка вручається найкращому бомбардиру сезону.

Нагадаємо, що в кампанії-2023/2024 Андрій Лунін провів 24 матчі за Реал в усіх турнірах, у яких пропустив 19 голів та 11 разів залишав свої ворота "сухими". Наступний поєдинок Реал проведе 9 квітня у чвертьфіналі Ліги чемпіонів, де зустрінеться з чинним володарем трофея Манчестер Сіті. Стартовий свисток пролунає о 22:00.