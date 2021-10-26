Ігор Циганик вважає, що Ворсклі завадили відібрати очки у Шахтаря і подібна доля може чекати й інші команди.

До слова Шахтар у нервовому матчі переміг Ворсклу, яка грала в меншості: відео

"Мене стурбувала ситуація з видаленням Тілля. Дуже не хотілося б, щоб ми поверталися в 2012 рік, коли деяким командам включали зелене світло на шляху до першого місця. Було чи не було видалення Тілля – визначати арбітру, і він мав право на таке рішення", – почав він.

Я боюся, що ті команди, у яких є амбіції обіграти Шахтар, будуть закінчувати матчі з "гірниками" в меншості. Ясна річ, що тоді Шахтар пройдеться по чемпіонату, як по проспекту. У Полтаві прозвучав дуже тривожний дзвоник для нашого чемпіонату, тому що Ворскла мала всі підстави не програти Шахтарю в рівних складах. І я впевнений, що вона не програла б,

– заявив Циганик.

Спірне вилучення у матчі Ворскла – Шахтар

Матч 12-го туру Ворскла – Шахтар завершився з рахунком 2:0 на користь донецького клубу, однак господарі з 29-ї хвилини грали вдесятьох. При цьому команда Де Дзербі матеріалізувала свою перевагу в голи лише за 25 хвилин до фінального свистка.

Відео скандального вилучення Тілля