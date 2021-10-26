Игорь Цыганык считает, что Ворскле помешали отобрать очки у Шахтера и подобная судьба может ждать и другие команды.

К слову Шахтер в нервном матче победил Ворсклу, которая играла в меньшинстве: видео

"Меня обеспокоила ситуация с удалением Тилля. Очень не хотелось бы, чтобы мы возвращались в 2012 год, когда некоторым командам включали зеленый свет на пути к первому месту. Было или не было удаление Тилля – определять арбитру, и он имел право на такое решение", – начал он.

Я боюсь, что те команды, у которых есть амбиции обыграть Шахтер, будут заканчивать матчи с "горняками" в меньшинстве. Понятное дело, что тогда Шахтер пройдется по чемпионату, как по проспекту. В Полтаве прозвучал очень тревожный звонок для нашего чемпионата, потому что Ворскла имела все основания не проиграть Шахтеру в равных составах. И я уверен, что она не проиграла бы,

– заявил Цыганык.

Спорное удаление в матче Ворскла – Шахтер

Матч 12-го тура Ворскла – Шахтер завершился со счетом 2:0 в пользу донецкого клуба, однако хозяева с 29-й минуты играли вдесятером. При этом команда Де Дзерби материализовала свое преимущество в голы лишь за 25 минут до финального свистка.

Видео скандального удаления Тилля