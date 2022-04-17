Тримайтесь, брати, – фанати з Молдови зробили синьо-жовтий перфоменс на підтримку України

У рамках 24 туру чемпіонату Молдови Зімбру – Шериф фанати господарів організували перфоменс на підтримку України. Молдовські уболівальники закликали український народ триматись, назвавши українців братами.

Неймовірна підтримка від уболівальників

Ультрас Зімбру розгорнули величезний банер на домашньому поєдинку проти команди українця Юрія Вернидуба. Молдовські уболівальники назвали українців братами.

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Фанати зробили плакат українською мовою, у якому був напис, який закликав українців не опускати руки: "Тримайтесь, брати. Слава Україні!". До перфоменсу додали димові шашки у кольорах українського прапора – сині та жовті.

Раніше банери на підтримку України розгортали польські уболівальники.

У домашньому поєдинку Зімбру розписала мирову з Шериф – 1:1. Нагадаємо, що з перших днів війни Вернидуб покинув Шериф, вступивши до лав ЗСУ, щоб захищати рідну Україну від ворога з Росії.

Що відомо про Зімбру