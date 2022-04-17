Неймовірна підтримка від уболівальників

Ультрас Зімбру розгорнули величезний банер на домашньому поєдинку проти команди українця Юрія Вернидуба. Молдовські уболівальники назвали українців братами.

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Фанати зробили плакат українською мовою, у якому був напис, який закликав українців не опускати руки: "Тримайтесь, брати. Слава Україні!". До перфоменсу додали димові шашки у кольорах українського прапора – сині та жовті.

Раніше банери на підтримку України розгортали польські уболівальники.

У домашньому поєдинку Зімбру розписала мирову з Шериф – 1:1. Нагадаємо, що з перших днів війни Вернидуб покинув Шериф, вступивши до лав ЗСУ, щоб захищати рідну Україну від ворога з Росії.

Що відомо про Зімбру