Неймовірна підтримка від уболівальників
Ультрас Зімбру розгорнули величезний банер на домашньому поєдинку проти команди українця Юрія Вернидуба. Молдовські уболівальники назвали українців братами.
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Фанати зробили плакат українською мовою, у якому був напис, який закликав українців не опускати руки: "Тримайтесь, брати. Слава Україні!". До перфоменсу додали димові шашки у кольорах українського прапора – сині та жовті.
Раніше банери на підтримку України розгортали польські уболівальники.
У домашньому поєдинку Зімбру розписала мирову з Шериф – 1:1. Нагадаємо, що з перших днів війни Вернидуб покинув Шериф, вступивши до лав ЗСУ, щоб захищати рідну Україну від ворога з Росії.
Що відомо про Зімбру
- Клуб із Кишинева, який засновний у 1947 році.
- У минулому п'ять разів змінював клубну назву, а з 1991 року виступає в еліті із назвою Зімбру.
- Після 24 турів посідає лише 7-ме місце серед 8-ми клубів у чемпіонаті Молдови. Зімбру набрав 24 очки.