Вшолек: Я хотів би допомогти всім

Футболіст, який виступає на правах оренди у Легії, допоміг українським переселенцям. Павел Вшолек, який проживає у Седльце, поділився дахом над головою п'ятьом жінкам із дітьми.

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Півзахисник довго не думав перед тим, як зробити таку добру справу. За словами Вшолека, він не зробив величезної допомоги, адже зараз її потребує ще багато людей.

У футболіста "розривається серце", коли він проїжджає повз Західний вокзал, де ще багато людей, які чекають на допомогу. Поляк закликав допомагати українцям, які через війну були змушені покинути рідні домівки.

Мені дуже боляче. Я хотів би допомогти всім. Іноді я сприймаю це занадто особисто. Допоможемо, це завжди повертається. Я намагаюся не читати те, що відбувається в Україні, бо сприймаю це особисто. Не біймося допомогти,

– сказав Вшолек.

Нагадаємо, що один із найкращих форвардів світу Роберт Левандовський віддав свою футболку з матчу збірної Польщі на аукціон, де збирають кошти на потреби України. Також польський нападник активно підтримує Україну на футбольному полі та своїх соцмережах.

Що відомо про Павела Вшолека