Українські козаки допомогли Валмієрі вперше стати чемпіоном Латвії

В елітному дивізіоні Латвії визначився чемпіон. Володарем золотих медалей першості стала команда Валмієра, у складі якої грають три українські футболісти.

В останньому турі чемпіонату Валмієра обіграла Лієпаю з рахунком 2:0. У складі чемпіона весь поєдинок відіграли два українця – Іван Желізко і Роман Якуба.

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В турнірній таблиці Валмієра випередила Ригу на чотири бали. Це дозволило команді вперше в історії стати чемпіоном Латвії. До цього успіху Валмієра наближалася поступово: в 2020 році вони завоювали бронзу чемпіонату, а в 2021 році виграли срібло.

Українські чемпіони Латвії

У складі Валмієри грають три українські легіонери.

21-річний хавбек Іван Желізко поповнив команду в лютому 2021 року. Він є вихованцем Карпат і раніше виступав за чеську Карвіну.

Львів’янин Роман Якуба розпочинав кар’єру в донецькому Шахтарі. Захисник грав у юнацьких командах "гірників ", поки влітку минулого року не перейшов до латвійського клубу.

Третій український гравець Валмієри – Артур Мурза. Вихованець Маріуполя лише влітку поповнив склад Валмієри. Раніше він захищав кольори Металіста, Оболоні, Гірника-Спорта, Авангарда і казахського Кизилжара.

Варто зазначити, що Івана Желізка Руслан Ротань викликав до складу молодіжної збірної України на товариські матчі в Грузії. А Роман Якуба знаходиться в резервному списку "синьо-жовтих".