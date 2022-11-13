В последнем туре чемпионата Валмиера обыграла Лиепаю со счетом 2:0. В составе чемпиона весь поединок отыграли два украинца – Иван Желизко и Роман Якуба.

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В турнирной таблице Валмиера опередила Ригу на четыре балла. Это позволило команде впервые в истории стать чемпионом Латвии. К этому успеху Валмиера приближалась постепенно: в 2020 году они завоевали бронзу чемпионата, а в 2021 году выиграли серебро.

Украинские чемпионы Латвии

В составе Валмиеры играют три украинских легионера.

21-летний хавбек Иван Желизко пополнил команду в феврале 2021 года. Он является воспитанником Карпат и раньше выступал за чешскую Карвину.

Львовянин Роман Якуба начинал карьеру в донецком Шахтере. Защитник играл в юношеских командах "горняков", пока летом прошлого года не перешел в латвийский клуб.

Третий украинский игрок Валмиеры – Артур Мурза. Воспитанник Мариуполя только летом пополнил состав Валмиеры. Ранее он защищал цвета Металлиста, Оболони, Горняка-Спорта, Авангарда и казахского Кизилжара.

Стоит отметить, что Иван Желизко Руслан Ротань вызвал в состав молодежной сборной Украины на товарищеские матчи в Грузии . А Роман Якуба находится в резервном списке "сине-желтых".