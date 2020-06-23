Український голкіпер "Ов'єдо" Андрій Лунін провів черговий сухий матч у Сегунді. Декілька суперсейвів допомогли його команді здобути перемогу 0:1.

У рамках 34 туру Сегуди "Спортинг" приймав "Ов'єдо", де грає українець, пише 24 канал.

Читайте також "Як можна з "Зорі" перейти в "Реал"? Кар'єра Луніна – космос": Лєднєв про трансфер українця

Сухий матч Луніна

Господарі більше часу проводили у атаках. Український голкіпер двічі вступив у гру після ударів з меж штрафного майданчика. Крім цього, Лунін неодноразово гарно діяв на виходах.

На 70-й хвилині команду українця вийшла вперед у рахунку. Результативний удар у активі Борхи Санчеса.

На 87-й хвилині "Ов'єдо" пропустив після удару головою – Лунін старався врятувати команду, але не зміг дотягнутись. Суддя скасував гол, VAR перевірив епізод та зафіксував офсайд.

"Ов'єдо" покидає зону вильоту, набираючи 40 очок. Завдяки високій щільності у таблиці, команда українського голкіпера піднялась одразу на чотири сходинки вгору.

Лунін отримав 6-й бал у матчі від FotMob (7,1), поступившись лише топ-5 своїм партнерам.

Spain | LaLiga 2

Sporting Gijon 0:1 Real Oviedo



Andriy Lunin played 90 minutes



Saves - 2

Punches - 1

Saves from inside box - 2

Touches - 35

Acc. passes - 12 (43%)

Long balls (acc.) - 26 (10)

Clearances - 2#SportingRealOviedo pic.twitter.com/UZQGcLxinc — TOP TALENTS SCOUT (@talents_scout) June 22, 2020

У січні 2020 року на правах оренди Лунін перейшов у "Ов'єдо", який виступає в іспанській Сегунді. Термін оренди розрахований до 30 червня 2020 року. Контракт футболіста належить мадридському "Реалу".

Очікується, що після закінчення орендної угоди українець повернеться в мадридський "Реал", де стане дублером Тібо Куртуа в наступному сезоні.

Неймовірні сейви Луніна у матчі дивіться відео: