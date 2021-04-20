Три клуби Ла Ліги зацікавились голкіпером збірної України Луніним

Український голкіпер Андрій Лунін продовжує "гріти" лавку для запасних у Реалі, тому швидше за все покине клуб. Футболістом цікавляться відразу три команди з Іспанії.

Три претенденти на Луніна

Андрій Лунін вже у найближче трансферне вікно може змінити клубну прописку. На українця може чекати чергова оренда.

Цікаво Лунін потрапив у незвичну символічну збірну футболістів Реала

Тепер інтерес до футболіста проявляють три представники Ла Ліги – Бетіс, Гранада та Ейбар. Найкращим варіантом для 22-річного воротаря збірної України був би варіант із Бетісом, який в елітному дивізіоні йде на високому 6 місці. Гранада – 8-а, Ейбар – аутсайдер сезону, який перебуває на останній 20 позиції.

Ще раніше Бетіс був готовий поповнитись українцем та дати йому стабільну ігрову практику.

Перехід українця може відбутися за угодою оренди, так і повноцінним трансфером, адже Реал не проти заробити на переході гравця.

Лунін хоче покинути Реал

У 2018 році луганська Зоря несподівано для усіх оформила трансфер Луніна у мадридський Реал. Однак за цей час голкіпер провів у рамці воріт "Королівського клубу" лише один офіційний матч та ще й невдалий. В 1/16 фіналу Кубка Іспанії Реал програв скромному Алькояно (2:1). Українець невпевнено зіграв у воротах та більше не виходив на футбольне поле.

Українець за проведений час у структурі мадридського клубу неодноразово їздив в оренди. Останнім таким клубом для нього було Ов'єдо, де Андрій зумів продемонструвати яскраву та впевнену гру у воротах. Завдяки вдалій грі він заслужив повернення у Мадрид. Зідан високо оцінював роботу голкіпера на тренуваннях, але завжди надавав перевагу бельгійцю Тібо Куртуа.

Лунін вже сам заявив, що не проти покинути іспанський гранд заради ігрової практики. Хетафе хотів орендувати голкіпера, але усі зацікавленості були лише на рівні слів.