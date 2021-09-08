Три дебютанти та Яремчук в запасі: стартові склад на матч Чехія – Україна

Збірна України оголосила стартовий склад на товариський матч проти Чехії. Тренерський штаб вирішив вдатися до значної ротації складу.

Після гри з Францією тренер збірної України Олександр Петраков відправив лідерів команди по своїх клубах – мова йде про 8 гравців Динамо та Шахтаря. Їм на заміну викликали гравців з Зорі, а також молодих виконавців. Відтак на гру до Чехії відправилися лише 19 футболістів.

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У грі проти Чехії Петраков вирішив перевірити найближчий резерв, відтак у стартовому складі – одразу троє дебютантів – це захисники Олександр Сирота, Тарас Качараба та Віктор Корнієнко.

Також варто відзначити, що на вістрі атаки зіграє Данило Сікан, натомість Роман Яремчук розпочне гру в запасі.

Капітаном команди буде Андрій Ярмоленко. У збірній Чехії з капітанською пов'язкою вийде Томаш Соучек, який є одноклубником Ярмоленка. Загалом у англійському Вест Хемі виступають одразу троє чехів, і вони зіграють в цьому матчі. Окрім Соучека, це також Цоуфал та Крал.

Також варто відзначити вихід Олександра Зінченка. Його партнером в центрі півзахисту буде Євген Макаренко.

Стартові склади команд