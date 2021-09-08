Три дебютанти та Яремчук в запасі: стартові склад на матч Чехія – Україна
Джерело:24 канал
Збірна України оголосила стартовий склад на товариський матч проти Чехії. Тренерський штаб вирішив вдатися до значної ротації складу.
Після гри з Францією тренер збірної України Олександр Петраков відправив лідерів команди по своїх клубах – мова йде про 8 гравців Динамо та Шахтаря. Їм на заміну викликали гравців з Зорі, а також молодих виконавців. Відтак на гру до Чехії відправилися лише 19 футболістів.
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У грі проти Чехії Петраков вирішив перевірити найближчий резерв, відтак у стартовому складі – одразу троє дебютантів – це захисники Олександр Сирота, Тарас Качараба та Віктор Корнієнко.
Також варто відзначити, що на вістрі атаки зіграє Данило Сікан, натомість Роман Яремчук розпочне гру в запасі.
Капітаном команди буде Андрій Ярмоленко. У збірній Чехії з капітанською пов'язкою вийде Томаш Соучек, який є одноклубником Ярмоленка. Загалом у англійському Вест Хемі виступають одразу троє чехів, і вони зіграють в цьому матчі. Окрім Соучека, це також Цоуфал та Крал.
Також варто відзначити вихід Олександра Зінченка. Його партнером в центрі півзахисту буде Євген Макаренко.
Стартові склади команд
- Україна: Бойко, Сирота, Кривцов, Качараба, Корнієнко, Зінченко, Макаренко, Тимчик, Зубков, Ярмоленко, Сікан.
Запасні: Соболь, Конопля, Яремчук, Шапаренко, Кочергін, Караваєв, Булеца, Різник.
- Чехія: Штанек, Цоуфал, Голеш, Ємелька, Гавел, Соучек, Крал, Пешек, Саділек, Змргал, Тецл