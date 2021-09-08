После игры с Францией тренер сборной Украины Александр Петраков отправил лидеров команды по своим клубам – речь идет о 8 игроках Динамо и Шахтера. Им на замену вызвали игроков из Зари, а также молодых исполнителей. Поэтому на игру в Чехию отправились только 19 футболистов.

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В игре против Чехии Петраков решил проверить ближайший резерв, поэтому в стартовом составе – сразу трое дебютантов – это защитники Александр Сирота, Тарас Качараба и Виктор Корниенко.

Также стоит отметить, что на острие атаки сыграет Даниил Сикан, вместе с тем Роман Яремчук начнет игру в запасе.

Капитаном команды будет Андрей Ярмоленко. У сборной Чехии с капитанской повязкой выйдет Томаш Соучек, который является одноклубником Ярмоленко. Всего в английском Вест Хэме выступают сразу трое чехов, и они сыграют в этом матче. Кроме Соучека, это также Цоуфал и Крал.

Также стоит отметить выход Александра Зинченко. Его партнером в центре полузащиты будет Евгений Макаренко.

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