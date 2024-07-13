Не стримала сліз: бійчиня ММА на зважуванні обрізала волосся та роздяглася догола
В американському Денвері відбулася церемонія зважування учасників турніру UFC on ESPN 59. У головній події шоу відбудеться жіночий бій у ліміті найлегшої ваги між Роуз Намаюнас та Трейсі Кортез.
Колишня чемпіонка UFC Роуз Намаюнас успішно вклалася у вагову категорію. А от у її суперниці Трейсі Кортез виникли проблеми з вагою.
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Кортез позбулася волосся заради бою
Під час першої спроби зважування американська бійчиня не вклалася у пів фута (230 грамів). Щоб уникнути штрафу, Кортез пішла на радикальний крок.
Дівчина обрізала своє довге волосся. А під час зважування за ширмою роздяглася догола.
Кортез позбулася волосся: відео
Після цього вона продемонструвала журналістам своє зрізане волосся та розчулилася. З очей дівчини потекли сльози.
Сльози Кортез на церемонії зважування: дивіться відео
Зазначимо, що поєдинок між Кортез та Намаюнас відбудеться у неділю вранці, 14 липня.