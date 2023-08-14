Вибув надовго: новачок Дніпра-1 отримав жахливу травму й не зіграє в 2023 році

Дніпро-1 в літнє трансферне вікно підписав українського вінгера Максима Третьякова. Футболіст встиг зіграти лише 136 хвилин за новий клуб та отримав ушкодження, яке вивело його з гри на тривалий термін.

10 серпня відбувся перший матч третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи між Славією та Дніпро-1. У ньому перемогу святкували господарі із рахунком 3:0.

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До кінця 2023 року Третьяков точно не зіграє

На 12-й хвилині того матчу 27-річний український вінгер Максим Третьяков отримав травму та був замінений. Про ступінь важкості його пошкодження не повідомлялося, але тепер стало відомо, що найгірші прогнози здійснилися. Про це розповів сам футболіст:

Обстеження в Ужгороді зафіксувало розрив передньої хрестоподібної зв'язки та ушкодження меніска. Діагноз підтверджено і нашим клубним лікарем, і фахівцями у Німеччині. Операція планується в Мюнхені. Строки визначимо сьогодні.

Третьяков уточнив, що ця травма навряд чи є наслідком незалікованого ушкодження, через яке він пропустив матч-відповідь з Панатінаїкосом, адже тоді МРТ показало, що зв'язки в нього цілі.

За інформацією ТаТоТаке, 27-річний півзахисник вибув як мінімум до початку весняної стадії сезону.

. Максим Третьяков лише в липні приєднався до колективу Кучера й встиг вийти на поле у формі нового клубу лище тричі. До цього він грав за Олександрію, у складі якої провів 102 матчі, у яких забив 26 голів та віддав 11 асистів.