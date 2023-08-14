10 августа прошел первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы между Славией и Днепр-1. В нем победу праздновали хозяева со счетом 3:0.
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До конца 2023 года Третьяков точно не сыграет
На 12-й минуте матча 27-летний украинский вингер Максим Третьяков получил травму и был заменен. О степени тяжести его повреждения не сообщалось, но теперь стало известно, что самые плохие прогнозы сбылись. Об этом рассказал сам футболист:
Обследование в Ужгороде зафиксировало разрыв передней крестообразной связки и повреждение мениска. Диагноз подтвержден и нашим клубным врачом, и специалистами в Германии. Операция планируется в Мюнхене. Сроки определим сегодня.
Третьяков уточнил, что эта травма вряд ли является следствием незалеченного повреждения, из-за которого он пропустил ответный матч с Панатинаикосом, ведь тогда МРТ показало, что связки у него целы.
По информации ТаТоТаке, 27-летний полузащитник выбыл как минимум до начала весенней стадии сезона.