"Ми захищаємо не лише Україну, а й світ"

Кличко зазначив, що Україні зараз необхідна допомога від інших країн. Він наголосив, що українці захищають весь світ, а не тільки себе.

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"Ми, українці, боремося за нашу свободу та демократичні принципи, які ми поділяємо разом із нашими союзниками. Нам потрібна підтримка", – сказав Володимир.

Зараз нам потрібна гуманітарна допомога та військова техніка. Нам потрібно багато всього й у великій кількості. Я обіцяю, що ми, українці, повернемо в рази більше, бо ми захищаємо не лише Україну, а й світ,

– наголосив Кличко-молодший.

Легендарний боксер прокоментував російську пропаганду.

"Якщо ми говоримо про Третю світову війну, якої всі дуже бояться, то вона вже почалася в Україні. Це безглузда війна, яку розв’язала путінська Росія, вбиваючи людей та фактично розпочавши геноцид українського народу.

Їхня пропаганда каже, що українці – це помилка історії. Просто послухайте це: ми не повинні існувати, ми помилка історії. Цей абсурд має скінчитися. І чим швидше це станеться, тим краще", – додав Кличко.