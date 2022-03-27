"Мы защищаем не только Украину, но и мир"

Кличко отметил, что Украине сейчас необходима помощь других стран. Он подчеркнул, что украинцы защищают весь мир, а не только себя

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"Мы, украинцы, боремся за нашу свободу и демократические принципы, которые мы разделяем вместе с нашими союзниками. Нам нужна поддержка", – сказал Владимир.

Сейчас нам необходима гуманитарная помощь и военная техника. Нам нужно много всего и в большом количестве. Я обещаю, что мы, украинцы, вернем в разы больше, потому что мы защищаем не только Украину, но и мир,

– подчеркнул Кличко-младший.

Легендарный боксер прокомментировал русскую пропаганду.

"Если мы говорим о Третьей мировой войне, которой все очень боятся, то она уже началась в Украине. Это бессмысленная война, которую развязала путинская Россия, убивая людей и фактически начав геноцид украинского народа".

Их пропаганда говорит, что украинцы – ошибка истории. Просто слушайте это: мы не должны существовать, мы ошибка истории. Этот абсурд должен закончиться. И чем быстрее это произойдет, тем лучше", – добавил Кличко.