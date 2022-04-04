З перших днів повномасштабної війни Київ та Київська область опинилася в епіцентрі запеклих боїв. Лише 31 березня влада України повідомила про звільнення Київщини від окупантів.

Два снаряди влучили в тренувальний комплекс Шахтаря

Тренувальний комплекс Шахтаря зазнав обстрілів під час боїв під Києвом. Про це повідомили на сайті "гірників".

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Один зі снарядів поцілив у тренувальне поле, ще один – у приміщення з екіпіровкою.



Наслідки "візиту" росіян / Фото з сайту Шахтаря

Вибухотехніки ДСНС учора розмінували дороги, які ведуть до території комплексу "Святошин". Доступ до інфраструктури вже відновлено.



Путінська орда нищить нашу спортивну інфраструктуру / Фото з сайту Шахтаря

Донецький Шахтар отримав дозвіл на виїзд футболістів з України. Мета клубу: зіграти благодійні матчі з топ-командами Європи.

Спортивний директор Шахтаря Даріо Срна розповів, що гравцям надали спеціальний дозвіл для виїзду за кордон.

Найближчим часом команда вирушить до Стамбула. У Туреччині "гірники" будуть готуватися до першого товариського матчу.

Першими суперниками донецької команди стануть турецькі Бешикташ та Фенербахче. Поєдинки відбудуться у Туреччині 13 та 19 квітня відповідно.

Відео наслідків руского міра