Срна: Нам дали зелене світло від УЄФА

Про те, що "гірники" зможуть виїхати за кордон повідомив спортивний директор Шахтаря Даріо Срна.

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Через повномасштабне вторгнення Росії чемпіонат України тимчасово призупинено. Для підтримання ігрової практики київське Динамо виїхало за кордон. Кияни зіграють серію благодійних матчів з провідними європейськими клубами.

У Шахтарі також повідомили про отримання відповідного дозволу від влади України. Срна повідомив, що найближчим часом команда вирушить до Стамбула. У Туреччині "гірники" будуть готуватися до першого товариського матчу.

Нам дали зелене світло від УЄФА на проведення дуже великої кількості товариських ігор у Європі, і на цій підставі наші українські футболісти отримали дозвіл на від'їзд за кордон. Вони зможуть виїхати через три дні, і ми одразу, разом із тренерським штабом та всіма українськими футболістами, вирушимо до Стамбула,

– сказав спортивний директор Шахтаря.

"На жаль, не буде багатьох бразильських гравців – більшість із них відмовляється. Прибудуть тільки, можливо, Марлон та Ісмаїлі", – додав Срна.

До слова. Першими суперниками донецької команди стануть турецькі Бешикташ та Фенербахче. Поєдинки відбудуться у Туреччині 13 та 19 квітня відповідно.