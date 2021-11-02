У матчі 13-го туру чемпіонату України Дніпро-1 приймав Минай. Євген Селезньов з'явився на полі вже у першому таймі, але за відведений час не зумів допомогти своїй команді набрати очки.
До слова Скандальний український форвард звинуватив колишній клуб у невиплаті зарплатні
У другому таймі при рахунку 3:0 Селезньов мав чудовий момент, щоб забити гол престижу, проте після подачі з правого флангу пробив головою вкрай неточно, що викликало масу жартів у мережі.
Відео промаху Селезньова
Селезньов поки що не забивав за Минай, але розраховує оформити ще 8 голів та стати найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів України.
Що відомо про Селезньова
- Нещодавньою подією поєдинку 12-го туру УПЛ Рух – Минай став ювілейний, 250-ий, матч Євгена Селезньова.
- 36-річний Селезньов виступав в УПЛ в складі п'яти клубів: в Арсеналі – 36 ігор, в Шахтарі – 55, в Дніпрі – 139, в Колосі – 10. Свою дебютну гру в чемпіонатах Селезньов провів у складі Арсеналу 4 березня 2007 року в Одесі в гостьовому матчі київського клубу проти Чорноморця.