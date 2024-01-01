Незабаром відбудеться довгоочікуваний бій Олександра Усика проти Тайсона Ф'юрі. Обидва боксери демонструють свою підготовку до зустрічі.

Член тренерського штабу Тайсона Ф’юрі Енді Лі висловився про форму чемпіона WBC за кілька місяців до поєдинку з Олександром Усиком. Він наголосив, що "Циганський король" багато часу приділяє тренуванням.

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Що відомо про підготовку Ф'юрі до бою з Усиком

"Я не можу багато чого сказати про Ф’юрі, бо він не мій боєць. Ми були у залі у Маркомі кілька днів. Він втратив багато ваги, виглядає неперевершено. Після Джедди він провів з Паркером 6 раундів, два раунди попрактикувався з грушею, а після ще кілька раундів поспарингував з Адріеном Кінгом (18-річним британським проспектом). Тож робіть з цього висновки, у якій він формі після свят та Джидди. Одразу у зал", – заявив він.

Довгоочікуваний бій: головне

Поєдинок за абсолютне чемпіонство між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком відбудеться 17 лютого в Ер-Ріяді.

Переможець зустрічі стане першим абсолютом в епоху чотирьох поясів.

ЗМІ зазначають, що в угоді про бій був прописаний пункт про реванш. Однак це відбудеться за однієї умови. Зірки хевівейту повинні продемонструвати видовищний поєдинок, лише в такому випадку буде сенс проводити реванш.

Ф'юрі 31 грудня прибув до Саудівської Аравії, де продовжить підготовку до поєдинку з Олександром.