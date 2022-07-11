Українські стрибуни у воду звинувачують головного тренера збірної у погрозах та приниженні

Національна збірна України зі стрибків у воду написала відкритий лист Міністру молоді та спорту України Вадиму Гутцайту. Спортсмени звернулися зі скаргою щодо головного тренера команди Іллі Кваші.

Звернення атлетів до Гутцайта

Лист підписали призери ЧС-2022 Олексій Середа та Софія Лискун, чемпіонка Європи Анна Письменська, а також Олег Колодій, Станіслав Оліферчик, Данило Коновалов, Євген Науменко, Богдан Чижовський, Кирило Болюх, Ксенія Байло, Данило Аванесов та Вікторія Кесарь.

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Спортсмени зазначають, що наставник вдається до погроз та приниження.

Шантаж, погрози та приниження – стали нормою у спілкуванні з тими з членів збірної, хто хоч трохи має залежність від поточної ситуації з відбором, місцем перебування, обраним для тренувань та іншими питаннями, що потребують виконання домовленостей для їх вирішення. Від таких "нововведень", страждають не лише результати, а кожен з нас.Квашею повністю знецінюється роль особистого тренера, таке ставлення є просто неприпустимим,

– йдеться у листі.

Члени штатної Національної збірної команди України зі стрибків у воду просять звернути увагу Міністра на складний стан речей і пропонують ряд рішень, які сприятимуть налагодженню ситуації задля продовження тренувань й підготовки до важливих стартів.

Повний текст листа тут.

Наставник звинувачує федерацію