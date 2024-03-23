У Криму помер відомий футбольний тренер, який просив гроші у Зеленського та двічі зрадив Україну

Сергій Шевченко пішов з життя на 67-му році через рідке захворювання. Спеціаліст ще у 2014 році пішов на співпрацю із колаборантами, але через два роки йому дозволили повернутися в український футбол.

Чимало українських спортсменів згуртувались навколо Батьківщині задля допомоги у війні проти Росії. Проте є і приклади зради України з боку відомих особистостей.

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Двічі зрадив Україну

Серед них опинився і вихованець херсонського футболу та ексгравець місцевого Кристала Сергій Шевченко. Втім пресслужба Херсонської обласної федерації футболу повідомляє, що зрадник України помер в окупованому Криму.

Причиною смерті Сергія став інфаркт нирки. Шевченко більше відомий як футбольний тренер, який до початку війни очолював каховський Меліоратор, херсонський Кристал, охтирський Нафтовик та сімферопольський Ігросервіс.

У 2014 році він зрадив Україну та пішов працювати у кримську Таврію, яку заснували російські окупанти. У 2016-му також недовго потренував російський Сахалін, після чого повернувся в Україну.

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З 2016 по 2022 року Шевченко тренував відновлену у Херсонській області Таврію. Більш того, у 2019 році він звертався до президента України Володимира Зеленського з проханням фінансово допомогти сімферопольському клубу.

Пізніше ж йому дали покерувати Кристалом та Миколаєвом, а у 2022 році після початку повномасштабного вторгнення Шевченко знову перейшов на бік окупантів. Йому довірили тренувати фейковий херсонський клуб Фрегат.

Пізніше команда переїхала в Крим через деокупацію Херсону і Шевченко поїхав разом з нею. Там зрадник України і зустрів свою смерть у віці 66 років, пробувши у лікарні майже три тижні.