Многие украинские спортсмены сплотились вокруг Родины для помощи в войне против России. Однако есть и примеры предательства Украины со стороны известных личностей.

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Дважды предал Украину

Среди них оказался и воспитанник херсонского футбола и экс-игрок местного Кристалла Сергей Шевченко. Впрочем пресс-служба Херсонской областной федерации футбола сообщает, что предатель Украины умер в оккупированном Крыму.

Причиной смерти Сергея стал инфаркт почки. Шевченко больше известен как футбольный тренер, который до начала войны возглавлял каховский Мелиоратор, херсонский Кристалл, ахтырский Нефтяник и симферопольский Игросервис.

В 2014 году он предал Украину и пошел работать в крымскую Таврию, которую основали российские оккупанты. В 2016-м также недолго потренировал российский Сахалин, после чего вернулся в Украину.

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С 2016 по 2022 года Шевченко тренировал восстановленную в Херсонской области Таврию. Более того, в 2019 году он обращался к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой финансово помочь симферопольскому клубу.

Позже же ему дали поруководить Кристаллом и Николаевом, а в 2022 году после начала полномасштабного вторжения Шевченко снова перешел на сторону оккупантов. Ему доверили тренировать фейковый херсонский клуб Фрегат.

Позже команда переехала в Крым из-за деоккупации Херсона и Шевченко уехал вместе с ней. Там предатель Украины и встретил свою смерть в возрасте 66 лет, пробыв в больнице почти три недели.