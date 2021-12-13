Як повідомив Володимир Звіров в ефірі "Профутбол Digital", українським фахівцем цікавляться "сильні угорські клуби та команди із Другої Бундесліги".

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Контракт Скрипника із Зорею

Скрипник очолив Зорю влітку 2019 року. До цього він був головним тренером Риги та бременського Вердера, за який виступав ще як гравець.

Контракт Скрипника із луганчанами діє до літа 2022 року. Він 2 рази вигравав із командою бронзові медалі УПЛ, а зараз луганчани – четверті у чемпіонаті, відстаючи від 3-го Дніпра-1 на 4 пункти.

Матч із Інгульцем (1:0) в УПЛ став 100-м для Скрипника на посаді тренера Зорі.