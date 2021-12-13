Как сообщил Владимир Зверев в эфире "Профутбол Digital", украинским специалистом интересуются "сильные венгерские клубы и команды из Второй Бундеслиги".

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Контракт Скрипника с Зарей

Скрипник возглавил Зарю летом 2019 года. До этого он являлся главным тренером Риги и бременского Вердера, за который выступал еще как игрок.

Контракт Скрипника с луганчанами действует до лета 2022 года. Он 2 раза выигрывал с командой бронзовые медали УПЛ, а сейчас луганчане – четвертые в чемпионате, отставая от 3-го Днепра-1 на 4 пункта.

Матч с Ингульцем (1:0) в УПЛ стал 100-м для Скрипника в должности тренера Зари.