Поєдинок закінчився з рахунком 3:2 на користь господарів. Дублем відзначився український форвард Артем Довбик, який перервав 8-матчеву безгольову серію у складі каталонців.

До теми Довбика прорвало: дубль українського форварда приніс перемогу Жироні над Бетісом – відео

Абсолютна впевненість у Довбику

Спочатку нападник збірної України реалізував пенальті, який сам і заробив, а у другому таймі реалізував вихід віч-на-віч із голкіпером після атаки, в якій передасист віддав Віктор Циганков.

На післяматчевій пресконференції своїми емоціями від гри поділився наставник "червоно-білих" Мічел. Він залишився задоволений виступом своєї команди та відзначив, що клуб став ближчим до виконання своєї мети – потрапляння в Лігу чемпіонів на наступний сезон:

"Я хвилювався за нашу гру. У нас є перерва, щоб підготуватися до наступної. Мета настільки велика, що маленькі цілі, яких ми досягаємо на цьому шляху, залишаються там.

Сьогодні була складна гра, одинадцятка Бетіса була сповнена найкращих гравців, Іско був на чудовому рівні.... Я дуже пишаюся своїми гравцями. Ви бачите, як вони часом страждають, але отримують задоволення від гри з м'ячем".

Окремо іспанець прокоментував виступ Артема Довбика, відзначивши важливість його голів на психологічному рівні для футболіста.

"Довбик? Він перемістився на вершину бомбардирських таблиць, але він мислить, як Стуані, а вони несуть відповідальність за те, щоб команда могла грати та грати добре. Вони першими починають пресингувати та шукають простір між лініями для передачі, щоб дати команді гру.

Ні він, ні я не хвилювалися. Якщо він зняв тягар з плечей, то тим краще, але я завжди бачив у ньому хорошого гравця. Ми не можемо контролювати шум ззовні, але ми показуємо йому відео з усіма речами, які він робить добре, а їх дуже багато,

– заявив Мічел.

Зазначимо, що Артем Довбик після дубля у ворота Бетіса очолив гонку бомбардирів Ла Ліги. В українця наразі 16 голів у 28 матчах чемпіонату за Жирону, і за цим показником він ділить перше місце з Джуддом Беллінгемом й Анте Будіміром, проте випереджає їх через більшу кількість асистів – 5.

Довідка. Наступний матч Жирона зіграє 13 квітня на виїзді проти Атлетіко. Стартовий свисток пролунає о 15:00. Наразі команда Мічела посідає третє місце в турнірній таблиці Ла Ліги та випереджає свого майбутнього суперника на 10 очок, який розташувався на п'ятій (першій не лігочемпіонівській) сходинці.