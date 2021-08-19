Тіло тренера виявили 11 серпня в номері готелю, в якому члени в'єтнамської олімпійської делегації відбували карантин після повернення з Токіо.

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"Ми перебуваємо в ізоляції, тому поки не знаємо ситуації і чекаємо результатів поліцейського розслідування", – сказав глава делегації В'єтнаму на Іграх в Токіо Тран Дук Фан.

Він також розповів, що Хуан Гохуей була вакцинований проти COVID-19.

Що відомо про тренера