Тіло тренера виявили 11 серпня в номері готелю, в якому члени в'єтнамської олімпійської делегації відбували карантин після повернення з Токіо.
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"Ми перебуваємо в ізоляції, тому поки не знаємо ситуації і чекаємо результатів поліцейського розслідування", – сказав глава делегації В'єтнаму на Іграх в Токіо Тран Дук Фан.
Він також розповів, що Хуан Гохуей була вакцинований проти COVID-19.
Що відомо про тренера
- Хуан Гохуей почав працювати з в'єтнамськими плавцями в 2003 році. Під його керівництвом Нгуен Хюї Хоанг завоював "золото" юнацьких Олімпійських ігор, а також "срібло" і "бронзу" на Азійських іграх.
- У Токіо в'єтнамські плавці не пройшли далі кваліфікаційних запливів.