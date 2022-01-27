Тренер збірної України з біатлону Санітра здав позитивний тест на коронавірус у Пекіні

Збірна України з біатлону вилетіла до Китаю у середу, 26 січня. Вже зранку наступного дня команда прибула до Пекіну.

Перший випадок коронавірусу в української збірної

У складі української делегації в Пекін полетіли 23 особи, серед яких 10 спортсменів. Одразу після прибуття вся команда здала тести на коронавірус.

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За інформацією журналістів, позитивний тест здав тренер чоловічої збірної Юрай Санітра, результати усіх інших членів делегації – негативні.

Наставник чоловічої команди здасть ще один тест. За його результатами буде відомий подальший план дій щодо тренера.

У разі його ізоляції, у складі біатлонної делегації є ще чотири тренери: Урош Велепець, Олександр Кравченко, Олексій Кравченко та Ігор Ященко.

Це перший випадок позитивного тесту на коронавірус в складі олімпійської збірної України.

Перед початком сезону-2021/2022 у складі чоловічої команди виник спалах коронавірусу. Артему Примі та Артему Тищенку довелося пропустити перші старти в Естерсунді через хворобу.

Також у цьому сезоні на коронавірус хворів тренер Олександр Кравченко.

. Зимові Олімпійські Ігри-2022 мають відбутися у Пекіні. Біатлонні старти триватимуть з 5 по 19 лютого.