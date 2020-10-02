Головний тренер національної команди Іспанії Луїс Енріке визначився з переліком виконавців, які готуватимуться до поєдинків Ліги націй УЄФА проти збірних Швейцарії та України.

Луїс Енріке оголосив список з 25 футболістів. Про це повідомляє офіційний сайт Королівської іспанської футбольної федерації.

До слова Збірна України проведе матчі з Німеччиною та Іспанією з глядачами на трибунах

Склад збірної Іспанії

Дебютний виклик до національної команди отримав півзахисник "Леванте" Хосе Кампанья. У стартових матчах Ліги націй також були відсутні півзахисник "Бетіса" Серхіо Каналес і орендований у "Реала" хавбек "Арсеналу" Дані Себальос, які отримали виклик.

Відсутні у списку викликаних нападник Марко Асенсіо, який відновлюється від травми, а також півзахисник Тьяго Алькантара, який заразився коронавірусів.

Воротарі: Де Хеа, Кепа, Сімон.

Захисники: Гайя, Регілон, Пау Торрес, Дієго Льоренте, Рамос, Ерік Гарсія, Хесус Навас, Карвахаль.

Півзахисники: Бускетс, Родрі, Руїс, Мікель Меріно, Каналес, Кампанья, Себальйос, Ансу Фаті, Ферран Торрес.

Нападники: Жерар Морено, Оярсабаль, Родріго, Адама Траоре, Ольмо.

OFICIAL | ¡¡Una lista sobre ruedas junto a @tuSEAT!!



Estos son los jugadores "matriculados" por @LUISENRIQUE21 para los próximos partidos de la @SeFutbol ante Portugal, Suiza y Ucrania.



#SomosEspaña

️ #SomosFederación pic.twitter.com/O3eCOlvhhi — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) October 2, 2020

Турнірна таблиця Ліги націй

Іспанія з чотирма очками очолює групу Ліги націй, Україна з трьома пунктами йде на другій сходинці. Слідом розташовуються Німеччина (2 очки) і Швейцарія (1).

У вересні іспанці в Мадриді перемогли Україну з рахунком 4:0.

Збірна Іспанії 10 жовтня зіграє проти швейцарців вдома, а 13 жовтня зустрінеться з командою України на НСК "Олімпійський".