Іспанія оголосила заявку на матч проти України в Лізі націй – є новачки
Головний тренер національної команди Іспанії Луїс Енріке визначився з переліком виконавців, які готуватимуться до поєдинків Ліги націй УЄФА проти збірних Швейцарії та України.
Луїс Енріке оголосив список з 25 футболістів. Про це повідомляє офіційний сайт Королівської іспанської футбольної федерації.
До слова Збірна України проведе матчі з Німеччиною та Іспанією з глядачами на трибунах
Склад збірної Іспанії
Дебютний виклик до національної команди отримав півзахисник "Леванте" Хосе Кампанья. У стартових матчах Ліги націй також були відсутні півзахисник "Бетіса" Серхіо Каналес і орендований у "Реала" хавбек "Арсеналу" Дані Себальос, які отримали виклик.
Відсутні у списку викликаних нападник Марко Асенсіо, який відновлюється від травми, а також півзахисник Тьяго Алькантара, який заразився коронавірусів.
Воротарі: Де Хеа, Кепа, Сімон.
Захисники: Гайя, Регілон, Пау Торрес, Дієго Льоренте, Рамос, Ерік Гарсія, Хесус Навас, Карвахаль.
Півзахисники: Бускетс, Родрі, Руїс, Мікель Меріно, Каналес, Кампанья, Себальйос, Ансу Фаті, Ферран Торрес.
Нападники: Жерар Морено, Оярсабаль, Родріго, Адама Траоре, Ольмо.
Турнірна таблиця Ліги націй
Іспанія з чотирма очками очолює групу Ліги націй, Україна з трьома пунктами йде на другій сходинці. Слідом розташовуються Німеччина (2 очки) і Швейцарія (1).
У вересні іспанці в Мадриді перемогли Україну з рахунком 4:0.
Збірна Іспанії 10 жовтня зіграє проти швейцарців вдома, а 13 жовтня зустрінеться з командою України на НСК "Олімпійський".