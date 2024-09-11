"Відчував себе космонавтом": перший тренер Віталія Кличка розповів про шалену силу удару боксера

Мер Києва Віталій Кличко своєю спортивну кар'єру розпочинав у кікбоксингу. Цікаву історію з минулого легенди світового боксу розповів його перший тренер Володимир Золотарьов.

Віталій Кличко шість разів ставав чемпіоном світу з кікбоксингу – двічі серед аматорів і чотири рази серед професіоналів. Тоді, на початку 1990-х, молодого спортсмена тренував Володимир Золотарьов.

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Заняття з Кличком нагадувало День космонавтики

Під час тренувань 20-річний Кличко відпрацьовував удари ногами. Сила удару була такої сили, що тренер відлітав з маківарою (тренажер на відпрацювання ударів – 24 Канал) до іншого кута рингу. Ось, як описує свої відчуття Володимир Золотарьов.

Я спеціально набрав ваги – щоб мене не хитало з боку в бік при відпрацюванні таких ударів. Але все одно зайняття нагадували мені День космонавтики. Причому відчувати себе космонавтом було боляче і не дуже приємно,

– пригадав перший тренер Кличка-старшого.

Електрик тренував Кличка на зорі кар'єри

Тож тренеру довелося шукати помічника. Під час занять Золотарьов помітив, що електрик спортивної зали Сергій постійно приходить подивитися тренування Кличка. Вибравши момент, тренер запропонував йому потримати лапи. Електрик із радістю погодився стати "другим тренером".

Проте новоспечений помічник протримався не довго. Все через шалену силу удару Віталія.

"На наступне тренування Сергій прилетів, як на крилах. Вручив йому маківару, Віталій почав бити. Дивлюся, після перших ударів електрик почав відскакувати на кілька метрів і помітно хмурніти. Буквально за півтори хвилини довелося його замінити – бачив, що він уже тримався з останніх сил. А після закінчення заняття сказав йому: "Ось і перше тренування, Сергійко, пройшло. Завтра продовжимо", – розповів Золотарьов.

Після цього електрик наче випарувався. Лише через місяць Золотарьов зустрів його та запитав, чому не приходить на тренування. У відповідь Сергій махнув рукою та розповів, що вже на першому тренуванні отримав травму – тріщину в ребрі. Після цього з тренерською кар'єрою довелося зав'язати.

Результати Кличка у кікбоксингу