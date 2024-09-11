Виталий Кличко шесть раз становился чемпионом мира по кикбоксингу – дважды среди любителей и четыре раза среди профессионалов. Тогда, в начале 1990-х, молодого спортсмена тренировал Владимир Золотарев.

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Занятия с Кличко напоминали День космонавтики

Во время тренировок 20-летний Кличко отрабатывал удары ногами. Сила удара была такой силы, что тренер отлетал с макиварой (тренажер на отработку ударов – 24 Канал) в другой угол ринга. Вот, как описывает свои ощущения Владимир Золотарев.

Я специально набрал вес – чтобы меня не шатало из стороны в сторону при отработке таких ударов. Но все равно занятия напоминали мне День космонавтики. Причем чувствовать себя космонавтом было больно и не очень приятно,

– вспомнил первый тренер Кличко-старшего.

Электрик тренировал Кличко на заре карьеры

Поэтому тренеру пришлось искать помощника. Во время занятий Золотарев заметил, что электрик спортивного зала Сергей постоянно приходит посмотреть тренировки Кличко. Выбрав момент, тренер предложил ему подержать лапы. Электрик с радостью согласился стать "вторым тренером".

Однако новоиспеченный помощник продержался не долго. Все из-за бешеной силы удара Виталия.

"На следующую тренировку Сергей прилетел, как на крыльях. Вручил ему макивару, Виталий начал бить. Смотрю, после первых ударов электрик начал отскакивать на несколько метров и заметно хмуриться. Буквально за полторы минуты пришлось его заменить – видел, что он уже держался из последних сил. А после окончания занятия сказал ему: "Вот и первая тренировка, Сережа, прошла. Завтра продолжим", – рассказал Золотарев.

После этого электрик как будто испарился. Только через месяц Золотарев встретил его и спросил, почему не приходит на тренировку. В ответ Сергей махнул рукой и рассказал, что уже на первой тренировке получил травму – трещину в ребре. После этого с тренерской карьерой пришлось завязать.

Результаты Кличко в кикбоксинге